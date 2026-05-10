Ministro da Defesa da Letônia renuncia após drones ucranianos atingirem instalações petrolíferas do país

247 - O ministro da Defesa da Letônia, Andris Spruds, renunciou ao cargo neste domingo (10) após um incidente envolvendo drones ucranianos que cruzaram o espaço aéreo do país em 7 de maio. Dois desses drones atingiram instalações petrolíferas, enquanto outros foram identificados pelas defesas aéreas sem registro de novos danos materiais. As informações são da RT Brasil.

A primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, solicitou a saída do ministro após avaliar que a resposta do sistema de defesa antiaérea não foi acionada com a rapidez considerada necessária. Em publicação na rede social X, ela afirmou que "o ministro da Defesa Andris Spruds perdeu minha confiança e a da sociedade" e acrescentou que "a defesa deve ser dirigida daqui em diante por um profissional".

Após a renúncia, o coronel do Exército Raivis Melnis foi nomeado como novo ministro da Defesa do país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Incursões e resposta militar

De acordo com autoridades russas, um dos drones envolvidos no episódio foi abatido na região de Pskov após cruzar a fronteira russa às 4h41, no horário de Moscou. A análise dos destroços indicou tratar-se de um drone de asa fixa Antonov An-196 Liuty, de fabricação ucraniana.

Ainda segundo os relatos, outros dispositivos do mesmo grupo foram monitorados durante a incursão aérea, enquanto sistemas de defesa registraram a movimentação na região de fronteira.