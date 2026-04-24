Zakharova critica apoio de países europeus à Ucrânia e denuncia ataques contra alvos civis

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou países europeus de ignorarem ataques ucranianos contra civis. A declaração foi feita nesta sexta-feira (24), durante coletiva de imprensa. As informações são da RT Brasil.

Segundo a diplomata, governos europeus mantêm apoio político, financeiro e militar à Ucrânia, mesmo diante de acusações de ações contra a população civil. Ela afirmou que é necessário tratar a situação de forma direta.

"Eles não percebem nada disso, mas vejam com que rapidez reagem quando são chamados pelo que realmente são, pelo seu apoio — direto, financeiro, político e também por meio do fornecimento de armamento — mais do que agressivo ao regime terrorista de Kiev, com as palavras adequadas e corretas. Reparem o quanto isso os incomoda. O que é que não lhes agrada? É a pergunta que dá vontade de lhes fazer diretamente", disse.

Zakharova também citou países europeus e criticou o suporte dado ao governo ucraniano. "São vocês que fornecem — Paris, Roma e outros países da UE, sob a direção de Bruxelas — dinheiro, meios, capacidades e informações de inteligência ao regime de Kiev. Aplaudem politicamente (Vladimir) Zelensky e toda a sua turma. Por quê? Por matar crianças? Por lançar ataques contra alvos civis?", afirmou.

A porta-voz questionou como os países europeus devem ser caracterizados diante desse apoio. "Como devemos chamá-los depois disso? Que palavras devemos escolher? Para não ofendê-los, talvez? Pois não. Como se costuma dizer, 'aí está, assinem o recibo'. Chamam-se assim porque não há outra palavra para quem usa dinheiro, armas e recursos políticos para apoiar terroristas", concluiu.

Acusações sobre ataques

De acordo com o governo russo, forças ucranianas têm realizado ataques frequentes contra civis, com uso de drones e outras armas contra veículos, ambulâncias e áreas públicas. Na quarta-feira (22), após um ataque com drones contra a cidade russa de Syzran, equipes de resgate encontraram os corpos de uma mulher e de uma menina em um prédio residencial atingido.

Na segunda-feira (20), um homem morreu após um ataque ao porto de Tuapse, na região de Krasnodar. Em 16 de abril, duas crianças, de 5 e 14 anos, morreram em outro ataque com drones contra edifícios residenciais na mesma cidade.