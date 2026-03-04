Ministro da Defesa de Israel anuncia que vai assassinar novo líder iraniano

247 - Autoridades de Israel elevaram o tom das ameaças contra o Irã ao declarar que qualquer eventual sucessor do atual líder iraniano, Ali Khamenei, poderá ser alvo direto de ataques israelenses. A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, em meio à intensificação da guerra coordenada por EUA e o estado sionista contra o Irã.

De acordo com declarações divulgadas por Katz, o governo israelense pretende atacar qualquer autoridade iraniana que venha a assumir a liderança do país e que, segundo ele, mantenha a linha política do atual comando iraniano. A informação foi publicada originalmente em comunicado do próprio ministro.

Em nota, Katz afirmou que qualquer líder que venha a substituir Khamenei será considerado alvo militar. “Qualquer líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos e o mundo livre e os países da região, e oprimir o povo iraniano, será um alvo inequívoco para eliminação”, declarou.

O ministro reforçou que Israel pretende agir independentemente de quem venha a assumir a liderança do Irã. “Não importa qual seja o seu nome ou onde ele se esconda”, acrescentou.

Katz também declarou que Israel pretende manter cooperação com os Estados Unidos em ações voltadas a enfraquecer as capacidades estratégicas iranianas. Segundo ele, os dois países continuarão atuando para destruir as capacidades do Irã e criar as condições para a derrubada do governo.