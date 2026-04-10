Modelo brasileira pode implodir governo Trump

247 - A ex-modelo brasileira Amanda Ungaro pode implodir o governo de Donald Trump, trazendo à tona escândalos de prostituição, envolvendo a primeira-dama Melania Trump, e de pedofilia, envolvendo o próprio Trump.

Amanda viveu durante vinte anos nos Estados Unidos, onde chegou como adolescente num avião de Jeffrey Epstein, agente de modelos que foi preso e morto na cadeia. Nos Estados Unidos, ela se casou com o italiano Paolo Zampolli, que também era agenciador de modelos e garotas de programa.

Durante 20 anos, Amanda foi amiga de Melania Trump, mas agora ela foi deportada dos Estados Unidos por ordem direta da Casa Branca. Indignada, Amanda está ameaçando contar tudo o que sabe sobre Trump e Melania.

O caso é o principal tema das redes sociais e vem à tona justamente no momento em que Trump aceitou fazer um acordo de paz com o Irã. Há rumores de que Epstein não apenas agenciava garotas de programa para homens poderosos, como era também um agente do Mossad, o serviço de inteligência de Israel.

Na quinta-feira (9), a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, negou na ter tido qualquer ligação com o financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, que caiu em desgraça, e disse que as alegações sobre isso a difamam.

Em resposta, Amanda usou as redes sociais para afirmar que irá tomar medidas legais contra Melania Trump e o presidente Donald Trump, a quem chamou de "pedófilo". "Tomarei medidas legais contra você e seu marido pedófilo. Eu te conheço há 20 anos. Você sabia que eu estava detido na ICE. Você esteve presente na minha vida — todo ano no aniversário do meu filho, até enviando o Serviço Secreto e sendo a primeira a parabenizá-lo, lá em 2016. Algo estava claramente errado, mas eu não faço parte de nenhuma missão maligna envolvendo crianças. Então o que você fez, Melania? Você tentou me envolver, mas falhou — porque eu tenho caráter", escreveu Amanda no X em resposta à declaração feita pela primeira-dama.

Em uma outra postagem, a ex-modelo afirmou que irá “derrubar o seu sistema corrupto, mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Vou até o fim — eu não tenho medo. Talvez você deva ter medo do que eu sei… de quem você é, e de quem é o seu marido”.