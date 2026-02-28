TV 247 logo
      Mulher morre após ataque com míssil em Tel Aviv, confirmam serviços de emergência

      Outras 20 pessoas ficaram feridas após ofensiva em retaliação a ataque israelense contra Teerã

      Defesas antiaéreas israelenses tentam interceptar mísseis lançados do Irã (Foto: REUTERS/Amir Cohen)

      247 - Uma mulher morreu neste sábado (28) após um ataque com míssil lançado pelo Irã atingir a cidade de Tel Aviv, em Israel. A informação foi confirmada pelos serviços de emergência israelenses. A notícia foi divulgada pela agência Reuters.

      De acordo com o Magen David Adom, equivalente à Cruz Vermelha em Israel, a vítima estava em estado crítico e não resistiu aos ferimentos. A identidade da mulher não foi divulgada até o momento.

      O comunicado ainda informou que outras 20 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região metropolitana de Tel Aviv.

