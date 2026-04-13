"Não tenho medo do governo Trump", rebate Papa Leão XIV

247 - O Papa Leão XIV respondeu às críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que não teme o governo norte-americano e que seguirá defendendo a paz e o diálogo internacional, destacando que sua missão está centrada nos valores do Evangelho e não em disputas políticas. A declaração foi feita durante voo para a Argélia.

O pontífice falou a jornalistas enquanto se deslocava de Roma para a África e reagiu diretamente às críticas feitas por Trump em uma publicação nas redes sociais. O presidente norte-americano havia classificado o Papa como “liberal demais” e questionado sua atuação.

Durante a conversa com a imprensa, Leão XIV foi enfático ao afirmar: “Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer”. Ele também ressaltou a diferença entre o papel da Igreja e o da política institucional: “Não somos políticos, não lidamos com assuntos externos sob a mesma perspectiva que ele pode compreender, mas acredito na mensagem do Evangelho como promotor da paz”.

O Papa também evitou ampliar o confronto direto com o líder americano. Em declaração à agência Reuters, afirmou: “Não quero entrar em um debate com ele”. Na mesma linha, criticou o uso indevido da mensagem cristã: “Não acredito que a mensagem do Evangelho deva ser usada de forma indevida como algumas pessoas estão fazendo”.

Reforçando seu posicionamento, Leão XIV destacou que continuará atuando contra conflitos armados e em defesa da cooperação internacional. “Vou continuar me posicionando de forma firme contra a guerra, buscando promover a paz, incentivando o diálogo e relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas”, disse.

Ao abordar o cenário global, o pontífice chamou atenção para o sofrimento causado por guerras: “Muitas pessoas estão sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E acredito que alguém precisa se levantar e dizer que há um caminho melhor”

Ele concluiu reafirmando a essência de sua atuação religiosa: “A mensagem da Igreja, a minha mensagem, a mensagem do Evangelho: bem-aventurados os pacificadores. Não vejo meu papel como político, como um homem político”.

As declarações do Papa ocorrem após críticas públicas de Donald Trump. Em postagem na rede Truth Social, o presidente afirmou que Leão XIV deveria ser “grato” por sua eleição e sugeriu que sua escolha teria sido influenciada pela nacionalidade americana. Trump também declarou a jornalistas que “não é um grande fã” do pontífice, classificando-o como “muito liberal” e questionando suas posições sobre segurança e política internacional.