Trump publica imagem em que aparece como Jesus Cristo

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem nas redes sociais em que aparece representado como Jesus Cristo, poucos minutos após fazer críticas ao papa Leão XIV. A montagem, com forte simbologia religiosa e militar, foi divulgada após o pontífice realizar uma oração pela paz mundial na Basílica de São Pedro.

Antes de compartilhar a ilustração, Trump criticou o papa Leão XIV, afirmando não ser “grande fã” do líder religioso. “Ele é uma pessoa muito liberal, e é um homem que não acredita em parar o crime”, declarou o presidente norte-americano.

Na imagem publicada, Trump surge vestindo uma túnica nas cores vermelha e branca, em uma cena que remete à iconografia cristã. Ele aparece realizando um gesto de cura em uma pessoa, enquanto, ao fundo, soldados flutuam no céu como se fossem anjos. A composição também inclui elementos simbólicos como águias, aviões de guerra, uma criança em oração, uma enfermeira, além da bandeira dos Estados Unidos e da Estátua da Liberdade.

A publicação ocorreu logo após o papa Leão XIV conduzir uma oração do terço pela paz global, no sábado (12), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A sequência de declarações e a divulgação da montagem chamaram atenção pela combinação de críticas religiosas e representação simbólica do próprio presidente em um papel associado à figura de Cristo.