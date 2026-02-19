Negociações sobre guerra na Ucrânia em Genebra foram difíceis, diz porta-voz do Kremlin

247 - As negociações realizadas em Genebra para discutir a guerra na Ucrânia foram descritas como “difíceis” pelo Kremlin, em meio a novos contatos diplomáticos envolvendo representantes russos e outras delegações internacionais.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, em declarações reproduzidas pela Sputnik Internacional, que destacou o tom cauteloso adotado por Moscou ao comentar o andamento das conversas.

Questionado por jornalistas sobre se a longa duração do encontro indicaria que as partes não haviam conseguido chegar a um entendimento, Peskov rejeitou essa interpretação e apontou para declarações do chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky.

“Não, não indica. Se você ler o que [o chefe da delegação russa] Medinsky disse, poderá dizer que foram negociações difíceis”, afirmou Peskov a repórteres.

Apesar de reconhecer o grau de complexidade das discussões, o porta-voz evitou fazer qualquer avaliação concreta sobre o desfecho das conversas ou possíveis avanços obtidos durante o encontro em Genebra.

Segundo a Sputnik, Peskov também preferiu não comentar diretamente os resultados dos contatos relacionados a uma possível solução para a questão ucraniana, mantendo a postura de reserva sobre o conteúdo e os encaminhamentos das negociações.

O relato reforça o cenário de impasse que continua marcando as tentativas diplomáticas de tratar do conflito, mesmo diante da retomada de diálogos em espaços multilaterais e sob forte pressão internacional.

Ainda de acordo com a Sputnik, as declarações de Peskov ocorreram em Moscou, enquanto as conversas em Genebra permanecem cercadas de expectativas e especulações sobre eventuais caminhos para reduzir as tensões e discutir alternativas políticas para o conflito em território ucraniano.