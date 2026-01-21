Responsável pelo genocídio, Netanyahu aceita convite para integrar conselho de paz proposto pelo governo dos EUA

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou o convite para integrar o chamado Conselho da Paz, iniciativa proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira (21) e marca um novo movimento diplomático em meio às negociações internacionais envolvendo o conflito na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada pelo gabinete de Netanyahu em uma publicação na rede social X. Segundo o comunicado, relatado pela CBB, o convite partiu diretamente de Donald Trump, que articulou a criação do conselho como parte de um acordo mais amplo voltado ao encerramento da guerra israelense contra o povo palestino em Gaza.

A iniciativa, no entanto, não deve se limitar à guerra de Israel contra os palestinos. Há a possibilidade de ampliação do escopo do conselho para tratar de outros focos de tensão internacional.

A adesão de Netanyahu ao grupo sinaliza o interesse do governo israelense em participar ativamente das iniciativas diplomáticas conduzidas pelos Estados Unidos.