Trump exige US$ 1 bi de países que quiserem ampliar mandato no “Conselho de Paz” em Gaza

Reuters - Uma minuta de carta enviada a cerca de 60 países pelo governo dos EUA exige que os membros contribuam com US$ 1 bilhão em dinheiro se desejarem que sua participação dure mais de três anos, segundo o documento visto pela Reuters.

"Cada Estado-Membro cumprirá um mandato de no máximo três anos a partir da entrada em vigor desta Carta, sujeito a renovação pelo Presidente", afirma o documento, divulgado inicialmente pela Bloomberg News.

"O período de adesão de três anos não se aplicará aos Estados-Membros que contribuírem com mais de US$ 1.000.000.000 em fundos em dinheiro para o Conselho de Paz durante o primeiro ano de entrada em vigor da Carta."