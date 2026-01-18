TV 247 logo
      Trump exige US$ 1 bi de países que quiserem ampliar mandato no “Conselho de Paz” em Gaza

      Documento prevê limite de três anos, com exceção para países que pagarem US$ 1 bilhão

      O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - 28/10/2025 (Foto: Evelyn Hockstein/Reuters)

      Reuters - Uma minuta de carta enviada a cerca de 60 países pelo governo dos EUA exige que os membros contribuam com US$ 1 bilhão em dinheiro se desejarem que sua participação dure mais de três anos, segundo o documento visto pela Reuters.

      "Cada Estado-Membro cumprirá um mandato de no máximo três anos a partir da entrada em vigor desta Carta, sujeito a renovação pelo Presidente", afirma o documento, divulgado inicialmente pela Bloomberg News.

      "O período de adesão de três anos não se aplicará aos Estados-Membros que contribuírem com mais de US$ 1.000.000.000 em fundos em dinheiro para o Conselho de Paz durante o primeiro ano de entrada em vigor da Carta."

