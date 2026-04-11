Netanyahu acusa Turquia de "massacrar" curdos

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou a Turquia de massacrar cidadãos curdos ao comparar a atuação de seu governo contra o Irã com a política adotada pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A declaração foi feita neste sábado (11), em uma publicação na rede social X.

Na mensagem, divulgada no perfil oficial de Netanyahu, o premiê israelense contrapôs a estratégia de Israel no enfrentamento ao que chamou de “regime terrorista do Irã” com a postura de Erdogan em relação a seus próprios cidadãos curdos.

“Israel, sob minha liderança, continuará a lutar contra o regime terrorista do Irã e seus representantes, ao contrário de Erdogan, que os acomoda e massacrou seus próprios cidadãos curdos”, afirmou.