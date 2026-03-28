“No kings”: protestos tomam Nova York e milhares de cidades dos EUA contra Trump (vídeo)

247 - Uma multidão ocupou as ruas de Nova York e em outras 3 mil cidades no protesto “No Kings” (Sem Reis, em português), contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em Saint Paul, capital do estado de Minnesota, centenas foram às ruas para protestar. O estado de Minnesota esteve no centro de tensões recentes após um episódio ocorrido no ano passado, quando agentes de imigração mataram duas pessoas em Minneapolis. O caso desencadeou uma série de protestos e confrontos com forças policiais.

Na capital Washington, D.C., manifestantes também foram às ruas em grande número, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem contra medidas adotadas pelo governo Trump.

As manifestações acontecem em um momento em que a popularidade de Donald Trump atingiu seu nível mais baixo desde o retorno à Casa Branca, segundo pesquisas recentes. A queda na aprovação ocorre paralelamente ao aumento das tensões no cenário internacional, especialmente em relação à agressão contra o Irã.