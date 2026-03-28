Vance afirma que os EUA sairão do Irã "em breve"

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou neste sábado que o país pretende encerrar sua presença no Irã em breve, apesar de indicar a continuidade temporária da ofensiva militar. As declarações foram feitas durante entrevista ao podcaster conservador Benny Johnson.

Segundo Vance, o governo liderado por Donald Trump já alcançou a maior parte de seus objetivos militares, mas deve manter as ações por mais algum tempo para garantir um impacto duradouro sobre o governo iraniano.

“O presidente vai continuar com isso por mais algum tempo para garantir que, depois que sairmos, não precisemos fazer isso de novo por muito, muito tempo”, disse o vice-presidente. E acrescentou: “Precisamos neutralizá-los (o governo iraniano) por muito, muito tempo, e esse é o objetivo.”

O vice-presidente reforçou ainda que não há intenção de manter uma presença prolongada no país do Oriente Médio. “Acho que o presidente foi muito claro sobre isso: não temos interesse em estar no Irã daqui a um ano, ou dois anos”, afirmou.

Ele concluiu reiterando a estratégia do governo norte-americano: “Estamos resolvendo nossos problemas, vamos sair de lá em breve e os preços da gasolina vão voltar a baixar.”

Vance também reconheceu os impactos econômicos imediatos do conflito, especialmente no aumento dos preços da gasolina. Ainda assim, minimizou os efeitos e afirmou que a tendência é de queda no curto prazo.

“Esta é uma reação muito, muito temporária a um conflito que, em última análise, será de curta duração”, declarou.