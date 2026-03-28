Trump se rende à China e admite que o socialismo funciona e entrega melhores resultados

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao elogiar abertamente a China e reconhecer a eficiência de seu modelo econômico, afirmando que o país alcança resultados impressionantes mesmo adotando um sistema que, segundo a visão tradicional ocidental, não deveria funcionar. As declarações foram feitas durante o Future Investment Initiative Priority Summit, em Miami, conforme noticiado pelo portal Ommcom News com base em informações da IANS.

Em um discurso marcado por comparações entre os modelos econômicos, Trump destacou o desempenho produtivo chinês e demonstrou respeito pelo país asiático. Ao comentar o tema, afirmou: “Tenho que dizer que respeito a China, porque é incrível que, com um sistema que, em teoria, não deveria funcionar — você sabe, nós vamos à escola, frequentamos as melhores escolas de negócios, nos saímos bem nelas e lemos sobre empreendedorismo livre, lemos sobre todas essas coisas diferentes”.

🚨🇺🇸 BREAKING — Trump Admits Socialism Works



"I have to say, I respect China, because it’s incredible that with a system that, in theory, shouldn’t work—you know, we go to school, we go to the best business schools, we do well in those schools, and we read about free… pic.twitter.com/3n827vg4dY — ✦✦✦ 𝙿𝚊𝚖𝚙𝚑𝚕𝚎𝚝𝚜 ✦✦✦ (@PamphletsY) March 27, 2026

Na sequência, o presidente dos Estados Unidos aprofundou o contraste entre a formação econômica ocidental e os resultados alcançados pela China, ressaltando a escala da produção industrial chinesa. Segundo ele: “Mas, se você olhar para a China, como eles vão bem, o quanto produzem. Quero dizer, eles produzem tantos carros que, na verdade, têm competitividade sobre quem consegue produzir menos carros, porque têm carros demais.”

Reconhecimento da força produtiva chinesa

As declarações de Trump indicam um reconhecimento explícito da capacidade produtiva da China, frequentemente associada a um modelo de desenvolvimento com forte presença do Estado e planejamento estratégico — características centrais do socialismo com características chinesas.

Ao final de sua fala, Trump reforçou o tom de respeito ao desempenho do país asiático, independentemente de divergências políticas ou ideológicas. Segundo ele: “É preciso ter grande respeito pela China pelo trabalho que fazem. Goste você deles ou não, é preciso respeitá-los.”

A afirmação ganha relevância no contexto das tradicionais críticas de Trump à China ao longo de sua trajetória política, especialmente em temas comerciais e tecnológicos. Desta vez, no entanto, o presidente adotou um tom distinto, destacando resultados concretos da economia chinesa.

Contradição com discurso tradicional dos EUA

O reconhecimento feito por Trump chama atenção por contrastar com o discurso predominante nos Estados Unidos, que historicamente valoriza o livre mercado e critica modelos econômicos baseados em forte intervenção estatal.

Ao mencionar que o sistema chinês “em teoria não deveria funcionar”, Trump sinaliza essa contradição entre a doutrina econômica ensinada nas escolas de negócios ocidentais e a realidade observada na prática. Sua fala sugere que os resultados da China desafiam paradigmas consolidados do pensamento econômico liberal.

Debate sobre modelos de desenvolvimento

As declarações do presidente norte-americano reacendem o debate global sobre diferentes modelos de desenvolvimento econômico. A China, que combina planejamento estatal, controle estratégico de setores-chave e abertura seletiva ao mercado, tem apresentado crescimento consistente e expansão industrial nas últimas décadas.

Ao reconhecer a eficiência desse modelo, Trump contribui para ampliar a discussão sobre os limites e as potencialidades do sistema capitalista tradicional, especialmente diante do avanço econômico chinês.

Impacto político e simbólico

O elogio público à China por parte de Trump tem também um peso simbólico relevante, considerando sua posição como presidente dos Estados Unidos e sua influência no debate internacional. Suas palavras podem ser interpretadas como um reconhecimento pragmático da nova correlação de forças na economia global.

Ao afirmar que é necessário respeitar a China “goste você deles ou não”, Trump sintetiza uma mudança de tom que reflete a crescente centralidade do país asiático no cenário mundial, tanto em termos produtivos quanto tecnológicos.

A fala, feita em um fórum internacional de investimentos, reforça a percepção de que o desempenho econômico chinês deixou de ser apenas um fenômeno regional para se tornar um elemento incontornável nas discussões sobre o futuro da economia global.