Nova explosão em Moscou mata dois policiais e deixa autoridades em alerta

247 - Três pessoas morreram após uma explosão em Moscou, na manhã desta quarta-feira (24). A detonação ocorreu no sul da capital russa e matou dois policiais de trânsito e um transeunte que passava pelo local. As informações iniciais foram divulgadas pelas autoridades russas e confirmadas pela agência Reuters, fonte original deste relato.

Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, os agentes abordaram um “indivíduo suspeito” próximo a uma viatura estacionada na rua Yeletskaya. No momento em que tentavam detê-lo, o homem acionou um artefato explosivo, provocando a morte imediata dos policiais e de outra pessoa que estava nas imediações.

A explosão aconteceu em uma área que, dois dias antes, já havia sido palco de outro ataque grave. Na segunda-feira (22), o general russo Fanil Sarvarov morreu após a detonação de um explosivo colocado sob um carro na mesma região. Ele chefiava o Departamento de Treinamento Operacional das Forças Armadas e se tornou o terceiro alto oficial militar russo assassinado em Moscou em um intervalo de um ano.

A porta-voz do Comitê de Investigação, Svetlana Petrenko, afirmou em um comunicado publicado no Telegram que foi aberta uma investigação criminal “sobre uma tentativa de assassinato de policiais de trânsito”.Os agentes mortos foram identificados pela imprensa russa como Ilya Klimanov, de 24 anos, e Maxim Gorbunov, de 25 anos.

Moradores relataram o impacto da explosão. Alexander, que vive próximo ao local, disse à Reuters: “Houve uma explosão. Foi um barulho alto — como o do carro alguns dias atrás.”

A semelhança entre os dois episódios ainda levanta dúvidas entre investigadores. Até o momento, não está claro se as explosões estão conectadas, embora o governo russo tenha afirmado suspeitar de participação ucraniana no ataque que matou Sarvarov. Kiev não confirmou envolvimento.

As autoridades de segurança reforçaram o policiamento na região enquanto equipes de perícia trabalham para identificar o suspeito que detonou o explosivo e compreender se há uma articulação maior por trás dos ataques.