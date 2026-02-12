Nova-iorquinos recolocam bandeira do Orgulho em Stonewall após governo Trump removê-la

Reuters — Autoridades de Nova York hastearam nesta quinta-feira uma grande bandeira arco-íris do orgulho LGBTQIA+ sobre o Monumento Nacional Stonewall, que havia sido removida pelo governo Trump no início da semana.

Centenas de pessoas foram ao sul de Manhattan para recolocar a bandeira no monumento, que marca o local de origem do moderno movimento pelos direitos LGBTQIA+ nos Estados Unidos.

O ato de protesto ao governo Trump ocorreu durante uma cerimônia liderada pelo presidente do distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, e contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais eleitas.

“A comunidade deve celebrar. Nós prevalecemos”, disse Hoylman-Sigal logo após a bandeira ser hasteada. “Nossa bandeira representa dignidade e direitos humanos.”

Um porta-voz do Departamento do Interior dos EUA se recusou a dizer se o órgão, que supervisiona a agência federal responsável por Stonewall, removerá a bandeira novamente.

O mastro e o monumento ficam no Christopher Park, marcando o local onde nova-iorquinos gays, lésbicas e transgêneros se rebelaram e protestaram após uma batida policial noturna no bar Stonewall Inn, em 1969, período em que esse tipo de ação policial contra bares gays era comum. A revolta de Stonewall foi um marco no movimento pelos direitos gays.

A decisão de remover a bandeira do ponto histórico indignou nova-iorquinos como Mike Hisey, que descreveu a medida como um ato de violência do governo do presidente Donald Trump contra a comunidade LGBT.

Nichole Mallete, também de Nova York, disse que a comunidade LGBT não será intimidada.

“Então ele quer tirar nossa bandeira. Vá em frente. Porque temos mais um milhão para erguer”, disse Mallete à Reuters.

O Serviço Nacional de Parques tem supervisão federal sobre Stonewall e outros monumentos nacionais dos EUA. A agência informou no início da semana que administra o mastro em Stonewall e que a bandeira havia sido retirada para garantir que uma “política de longa data” fosse aplicada de forma consistente em todos os seus locais.

O porta-voz do Departamento do Interior classificou nesta quinta-feira a recolocação da bandeira no monumento como uma “manobra política”.