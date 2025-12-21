Novos arquivos revelam fotos perturbadoras de Jeffrey Epstein sem camisa e pés infantis

247 - Imagens perturbadoras incluídas na mais recente série de documentos do caso Jeffrey Epstein, divulgadas na última sexta-feira (19), mostram um menor a poucos centímetros do criminoso sexual falecido. Em uma das fotografias, aparecem as pernas pequenas de uma criança sobre um sofá ao lado de Epstein, que surge sem camisa e sorrindo para a câmera. A identidade e o sexo do menor não foram divulgados. As informações são do canal RT.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicos, em 19 de dezembro, centenas de milhares de páginas de arquivos relacionados ao caso do financista e predador sexual já falecido. O acervo reúne documentos em diferentes formatos, incluindo fotografias, vídeos e outros materiais vinculados às investigações conduzidas ao longo dos anos.

Entre as personalidades que aparecem nas imagens estão o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, o cantor Michael Jackson e o músico Mick Jagger.