Divulgação dos arquivos de Epstein nos EUA destaca Clinton e faz poucas menções a Trump

Reuters - O Departamento de Justiça dos EUA divulgou na sexta-feira milhares de documentos, com muitas partes censuradas, relacionados ao falecido financista e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Os documentos fazem poucas referências ao presidente Donald Trump, mas mencionam amplamente o ex-presidente democrata Bill Clinton.

A ausência de menções a Trump foi notável, visto que fotos e documentos relacionados a ele têm sido divulgados gradualmente em vazamentos anteriores sobre Epstein ao longo dos anos. O nome de Trump apareceu, por exemplo, nas listas de passageiros do avião particular de Epstein, que faziam parte do primeiro lote de material sobre Epstein divulgado pelo Departamento de Justiça em fevereiro.

A divulgação parcial teve como objetivo cumprir uma lei aprovada por ampla maioria no Congresso em novembro, que exigia a divulgação de todos os arquivos de Epstein, apesar dos esforços do presidente republicano, durante meses, para mantê-los em sigilo. O escândalo em torno de Epstein tornou-se uma ferida política autoinfligida para Trump, que durante anos promoveu teorias da conspiração sobre Epstein para seus apoiadores.

Não ficou imediatamente claro o quão substanciais eram os novos materiais, visto que muitos documentos relacionados a Epstein já haviam sido divulgados desde sua morte na prisão em 2019, considerada suicídio. Muitos dos arquivos estavam fortemente censurados — diversos documentos com 100 páginas ou mais foram completamente apagados — e o Departamento de Justiça reconheceu que ainda estava revisando centenas de milhares de páginas adicionais para possível divulgação.

Pouco depois da divulgação, as forças armadas dos EUA lançaram ataques aéreos contra dezenas de alvos do Estado Islâmico na Síria na sexta-feira, em retaliação a um ataque contra militares americanos.

O material incluía provas de diversas investigações sobre Epstein, juntamente com fotos de Clinton, há muito desprezado pelos republicanos. Mas aparentemente havia poucas ou nenhuma foto de Trump ou documentos que o mencionassem, apesar da amizade amplamente divulgada entre Trump e Epstein nos anos 1990 e início dos anos 2000, antes de se desentenderem antes da primeira condenação de Epstein em 2008.

Trump não foi acusado de irregularidades e negou ter conhecimento dos crimes de Epstein.

"Isto não tem nada a ver com Bill Clinton"

O Departamento de Justiça procurou chamar a atenção para Clinton, com dois porta-vozes da agência publicando nas redes sociais imagens que, segundo eles, o mostravam com vítimas de Epstein.

O chefe de gabinete adjunto de Clinton, Angel Urena, afirmou em comunicado que a Casa Branca estava tentando "se proteger" do escrutínio público, concentrando-se no ex-presidente.

"Eles podem divulgar quantas fotos granuladas de mais de 20 anos quiserem, mas isso não tem nada a ver com Bill Clinton", escreveu ele.

No mês passado, Trump ordenou ao Departamento de Justiça que investigasse os laços de Clinton com Epstein, em uma ação que os críticos consideraram uma tentativa de desviar o foco de sua própria relação com Epstein.

Em imagens divulgadas na sexta-feira, Clinton aparece em uma piscina com Maxwell e outra pessoa cujo rosto está oculto. Em outra imagem, ele aparece em uma banheira de hidromassagem com o que parece ser outra pessoa, cujo rosto também está oculto. Clinton já expressou arrependimento por ter convivido com Epstein e afirmou não ter conhecimento de qualquer atividade criminosa.

Havia mais de 1.200 vítimas ou seus familiares cujos nomes precisavam ser omitidos dos arquivos, disse o vice-procurador-geral Todd Blanche em uma carta ao Congresso.

Em comunicado, a Casa Branca afirmou que a divulgação demonstrava sua transparência e compromisso com a justiça para as vítimas de Epstein, criticando governos democratas anteriores por não terem feito o mesmo.

Mas a declaração ignorou o fato de que as divulgações ocorreram apenas porque o Congresso forçou a administração a fazê-lo, depois que autoridades de Trump declararam no início deste ano que nenhum outro arquivo de Epstein seria tornado público.

Alguns legisladores criticaram imediatamente o governo por não divulgar todos os arquivos.

"Este conjunto de documentos, com muitas partes censuradas, divulgado hoje pelo Departamento de Justiça, representa apenas uma fração do conjunto total de provas", afirmou Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, em comunicado.

O deputado republicano americano Thomas Massie, uma das principais figuras por trás da legislação, disse na plataforma X que a divulgação de sexta-feira "deixa completamente de cumprir tanto o espírito quanto a letra da lei".

A lei de transparência exigia que o Departamento de Justiça entregasse informações sobre sua atuação na investigação de Epstein, incluindo relatórios internos e e-mails. Nenhum desses materiais parecia estar no lote de documentos divulgado pelo governo na sexta-feira.

A lei permitia que o Departamento de Justiça retivesse informações pessoais sobre as vítimas de Epstein, bem como material que pudesse comprometer uma investigação em andamento.

Eleitores de Trump frustrados

Muitos eleitores de Trump acusaram seu governo de acobertar os laços de Epstein com figuras poderosas e de obscurecer detalhes sobre sua morte em uma prisão de Manhattan, onde aguardava julgamento por acusações de tráfico e abuso de menores.

Apenas 44% dos adultos americanos que se identificam como republicanos aprovam a forma como Trump lidou com o caso Epstein, em comparação com sua taxa de aprovação geral de 82% entre esse grupo, de acordo com uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos. A questão prejudicou a posição política de Trump às vésperas das eleições de meio de mandato de 2026, quando o controle do Congresso estará em jogo.

No mês passado, os democratas na Câmara dos Representantes divulgaram milhares de e-mails obtidos do espólio de Epstein, incluindo um no qual Epstein escreveu que Trump "sabia sobre as meninas", sem esclarecer o que isso significava. Em resposta, Trump acusou os democratas de promoverem a "farsa de Epstein" como uma distração.

No mesmo dia, os republicanos da Câmara divulgaram mais e-mails, incluindo um que dizia que Trump visitou a casa de Epstein muitas vezes, mas "nunca recebeu uma massagem".

Revelações anteriores mostraram que, mesmo após sua condenação em 2008, Epstein continuou se correspondendo com figuras de alto perfil, incluindo o ex-conselheiro de Trump, Steve Bannon, o ex-secretário do Tesouro de Clinton, Larry Summers, o fundador do PayPal, Peter Thiel, e o ex-príncipe Andrew da Grã-Bretanha, agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, que teve seu título real cassado devido a seus vínculos com Epstein.

Os representantes de Bannon, Thiel e Mountbatten-Windsor não responderam aos pedidos de comentários da Reuters sobre suas interações com Epstein.

Em 2023, o JPMorgan pagou US$ 290 milhões a algumas das vítimas de Epstein para encerrar as alegações de que havia negligenciado seu esquema de tráfico sexual. O banco manteve Epstein como cliente por cinco anos após sua condenação por aliciamento de menor em 2008.