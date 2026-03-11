Novos ataques atingem navios no estreito de Ormuz; Irã reivindica ação

247 - Três embarcações comerciais foram atingidas por projéteis no estreito de Ormuz nesta quarta-feira (11), ampliando a escalada de incidentes marítimos na região, tendo o Irã reivindicando ataque horas após a ação. Com os novos episódios, chega a pelo menos 14 o número de navios atingidos desde o início das hostilidades no Golfo. As informações foram divulgadas pela agência internacional de notícias Reuters.

O estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, o tráfego de navios comerciais no local caiu drasticamente, afetando o escoamento de cerca de um quinto da produção global de petróleo e pressionando os preços da commodity para níveis não vistos desde 2022.

Um dos incidentes mais graves envolveu o cargueiro graneleiro Mayuree Naree, de bandeira tailandesa, que foi atingido por dois projéteis enquanto navegava pela região. O impacto provocou um incêndio e danos na casa de máquinas da embarcação.

Segundo comunicado da empresa Precious Shipping, operadora do navio, parte da tripulação conseguiu deixar o local com segurança, mas três tripulantes seguem desaparecidos e podem estar presos na sala de máquinas. Os demais 20 integrantes da tripulação foram evacuados com segurança e levados para terra firme em Omã.

Imagens divulgadas pela Marinha da Tailândia mostram grande quantidade de fumaça saindo da parte traseira da embarcação, evidenciando os danos provocados pelo ataque.

Em comunicado divulgado pela agência iraniana Tasnim, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o navio foi alvo direto de forças iranianas, o que indicaria o primeiro engajamento militar direto da corporação contra embarcações comerciais desde o início da escalada de tensões.Paralelamente, dois outros navios também foram atingidos por projéteis na região, embora com danos considerados menores.

O navio porta-contêineres ONE Majesty, de bandeira japonesa, sofreu impactos a cerca de 25 milhas náuticas — aproximadamente 46 quilômetros — a noroeste de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.De acordo com as empresas Mitsui O.S.K. Lines, proprietária da embarcação, e Ocean Network Express (ONE), responsável pelo fretamento, o navio estava ancorado no Golfo quando foi atingido.

Após inspeção no casco, foram identificados danos leves acima da linha d’água. Apesar do incidente, a tripulação permaneceu segura e a embarcação continua operacional.Outro ataque atingiu o navio graneleiro Star Gwyneth, registrado nas Ilhas Marshall e pertencente à empresa Star Bulk Carriers. A embarcação foi atingida por um projétil enquanto estava ancorada a cerca de 50 milhas a noroeste de Dubai.

Segundo a empresa de gestão de risco marítimo Vanguard, o impacto danificou parte do casco do navio, especificamente na área de carga. Não houve feridos entre os tripulantes e a embarcação não apresentou inclinação estrutural.

A Guarda Revolucionária iraniana também mencionou um quarto ataque em comunicado divulgado nesta quarta-feira, indicando que outra embarcação teria sido atingida por projéteis — geralmente associados ao uso de drones. No entanto, a Reuters informou que ainda não conseguiu confirmar de forma independente essa informação.

A escalada de ataques tem provocado preocupação crescente na indústria global de navegação. Empresas do setor têm solicitado escolta militar para atravessar o estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, a Marinha dos Estados Unidos tem recusado pedidos quase diários de escolta feitos por empresas de transporte marítimo desde o início do conflito, argumentando que os riscos de ataques são elevados neste momento.

Apesar disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país está preparado para fornecer escolta naval quando necessário.

A Guarda Revolucionária iraniana, por sua vez, advertiu que qualquer embarcação que atravesse o estreito poderá se tornar alvo de ataques caso o conflito continue se intensificando. O governo norte-americano também sinalizou que poderá ampliar as ofensivas contra o Irã caso o país persista em tentar bloquear ou interferir na navegação na região.