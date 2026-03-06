Novos documentos do caso Epstein citam acusação contra Trump

247 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou novos documentos do FBI relacionados à investigação sobre Jeffrey Epstein, incluindo entrevistas com uma mulher que afirma ter sido violentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ser apresentada a ele pelo financista. Os registros foram tornados públicos na quinta-feira (5) e integram o material reunido pelas autoridades federais sobre o escândalo envolvendo o empresário acusado de liderar um esquema de tráfico humano e exploração sexual de menores, informa o jornal O Globo.

De acordo com o Departamento de Justiça, os arquivos não haviam sido divulgados anteriormente porque foram classificados por engano como documentos “duplicados” em publicações anteriores de materiais ligados a Epstein, determinadas pelo Congresso dos Estados Unidos. A revelação ocorre em meio à atenção crescente de parlamentares democratas sobre a forma como o governo Trump administra os arquivos relacionados ao caso.

Documentos inéditos

Entre os registros divulgados estão descrições de interrogatórios realizados pelo FBI em 2019 com uma mulher que afirmou ter sido abusada sexualmente por Epstein e por Trump quando tinha entre 13 e 15 anos. Os documentos detalham relatos apresentados pela denunciante durante as entrevistas conduzidas pelos investigadores federais.

Segundo o depoimento, Epstein a teria levado “a Nova York ou a Nova Jersey” e, durante essa viagem, a apresentou ao presidente dos Estados Unidos. A mulher declarou aos agentes que reagiu quando Trump tentou forçá-la a praticar sexo oral.

Relato de agressão sexual apresentado ao FBI

Em uma das entrevistas citadas nos documentos, a denunciante afirmou que mordeu Trump durante o episódio descrito aos investigadores. Ela também relatou que, ao longo dos anos seguintes, ela e pessoas próximas receberam telefonemas ameaçadores exigindo silêncio sobre o caso, algo que associou diretamente à rede de influência de Epstein.

O financista, que morreu em 2019 enquanto estava preso, é apontado por autoridades como responsável por um esquema de tráfico humano, abuso sexual e exploração de menores que envolveu diversas figuras influentes.

Negativas de Trump e disputa política em Washington

Trump negou qualquer conduta inadequada relacionada às acusações envolvendo Epstein. O Departamento de Justiça já havia indicado anteriormente que parte dos documentos divulgados contém “acusações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump”.

A divulgação dos arquivos ocorre em meio a pressões políticas em Washington. Parlamentares democratas acusam o governo Trump de ocultar informações da investigação que poderiam prejudicar o presidente. Na quarta-feira (4), um comitê da Câmara dos Representantes aprovou a convocação da procuradora-geral Pam Bondi para prestar esclarecimentos sobre como o Departamento de Justiça está lidando com os documentos do caso Epstein.