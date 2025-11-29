Número de mortos na Faixa de Gaza chega a 70 mil, diz Ministério da Saúde

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO, 29 Nov (Reuters) - O número de pessoas confirmadas como mortas na ofensiva de Israel na Faixa de Gaza ultrapassou a marca de 70.000, informou o Ministério da Saúde do enclave neste sábado.

Um total de 301 pessoas foi adicionado ao número de mortos desde quinta-feira, elevando-o para 70.100, acrescentou o ministério. Duas pessoas morreram em recentes ataques israelenses e as demais foram identificadas a partir de restos mortais enterrados há algum tempo nos escombros, de acordo com o comunicado.

Não houve nenhum comentário imediato dos militares israelenses, que negam ter como alvo civis desde o início do conflito, há mais de dois anos.

As autoridades israelenses questionaram a precisão dos números de Gaza, acusando os governantes do Hamas de exagerar os dados, acusações que o grupo militante nega.

O bombardeio de Gaza por Israel - desencadeado pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 - deixou grande parte da faixa em ruínas, dificultando a coleta de informações precisas sobre as vítimas.

Nos primeiros meses da guerra, as autoridades contaram os corpos que chegaram aos hospitais e registraram nomes e números de identidade.

Nos estágios posteriores, as autoridades de saúde de Gaza disseram que não incluíram milhares de mortes relatadas na contagem oficial até que pudessem ser feitas verificações forenses, médicas e legais.

Desde que um frágil cessar-fogo foi estabelecido em 10 de outubro, o número de mortes relatadas tem aumentado constantemente à medida que as autoridades aproveitam a relativa calma para procurar corpos nos destroços.

Antes da guerra, Gaza tinha estatísticas populacionais robustas e sistemas de informação de saúde melhores do que a maioria dos países do Oriente Médio, disseram especialistas em saúde pública à Reuters.

A ONU frequentemente cita os números de mortes do Ministério da Saúde e diz que eles são confiáveis.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi)