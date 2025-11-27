247 - O Hezbollah avalia que a escalada da crise no Oriente Médio caminha para um desfecho favorável ao movimento. A análise foi apresentada pelo secretário-geral da organização, Sheikh Naim Qasem, em mensagem divulgada na quarta-feira (26), informa o canal HispanTV, que destacou o tom de confiança do líder libanês diante das pressões regionais.

Naim Qassem afirmou que apesar das dificuldades enfrentadas, o equilíbrio tende a mudar. “Por mais graves que sejam as crises, elas acabarão por ser resolvidas. Os atos perversos de agressão do regime sionista e dos Estados Unidos finalmente chegarão ao fim.

A mensagem reforça denúncias recorrentes feitas por atores regionais de queos Estados Unidos e Israel seguem infringindo normas internacionais, inclusive com ações militares em países da região, como o Líbano, além da ampliação de assentamentos em áreas ocupadas. Também são citados o uso desproporcional da força em Gaza e na Cisjordânia e o impacto dessas práticas nas tentativas de pacificação do Oriente Médio.

Relatórios mencionados pela HispanTV apontam centenas de violações do cessar-fogo por parte de Israel, com quase 500 episódios registrados e 342 habitantes de Gaza mortos. As tensões incluem ainda o relato de que unidades israelenses cruzaram a chamada “linha amarela” em Gaza, ampliando o risco de novos confrontos.

Diante desse quadro, o Hezbollah reafirma que a independência do Líbano só pode ser assegurada pela resistência a projetos de potências estrangeiras. O movimento sustenta que preserva o direito de responder a qualquer agressão e de defender a soberania nacional, posição reiterada também no contexto das celebrações do Dia da Independência do país.