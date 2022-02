O Brasil está do lado oposto da maioria da comunidade internacional, diz porta-voz da Casa Branca

Fala de Jen Psaki é reação a declarações de Bolsonaro em solidariedade à Rússia durante encontro com Putin edit

247 - A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, reagiu com incômodo às declarações de Jair Bolsonaro em apoio à Rússia e ao presidente Vladimir Putin, durante sua viagem a Moscou nesta semana. Num gesto que o distancia de Washington, Bolsonaro afirmou que Putin “busca a paz” e prestou “solidariedade” do Brasil ao país .

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (18), Psaki afirmou que o Brasil está “do lado oposto da maioria da comunidade global”, que segundo ela, estaria “unida em uma visão conjunta de que invadir outro país, tentar dominar parte de seu território e aterrorizar sua população certamente não é algo alinhado com valores globais”.

“Então acho que o Brasil esteja do lado oposto de onde está a maioria da comunidade global”, completou, reforçando que não discutiu com o presidente dos EUA, Joe Biden, os comentários do presidente brasileiro sobre a Rússia.

O governo russo negou diversas vezes a versão dos Estados Unidos de que estaria prestes a invadir militarmente a Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chegou a ironizar a “inteligência” norte-americana , que previa até data e horário do suposto ataque.

Zakharova relembrou ainda que Kiev pediu ao Ocidente para que suspendesse os avisos "do fim do mundo", pois tais alegações desferiram um golpe na economia do país e criaram pânico.

"Verifica-se que não há certeza absoluta do que é iminente, mas ainda assim já há uma data: em 48 horas, a partir de 24 horas, talvez no dia 15, ou 16, talvez...", disse a porta-voz, segundo informações do portal RT.

Diversos meios de comunicação ocidentais também publicaram informações sustentando que 15 ou 16 de fevereiro poderia ser o dia em que o Exército russo atacaria.

Em um comunicado na terça-feira (15), Zakharova escreveu que "15 de fevereiro de 2022 ficará para a história como o dia em que a propaganda de guerra ocidental falhou", insistindo que o Ocidente foi "envergonhado e destruído sem disparar um único tiro".

Com informações da Sputnik

