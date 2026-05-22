ONU alerta para colapso da saúde em Gaza

247 - A ONU alertou que o sistema de saúde em Gaza segue sob pressão extrema, enquanto o cerco israelense bloqueia suprimentos vitais necessários para manter hospitais e equipamentos críticos em funcionamento.

Segundo a Al Jazeera, a situação é agravada pela interrupção do acesso a itens essenciais para a operação hospitalar, em meio a um cenário de crescente dificuldade para o transporte médico e para a continuidade dos atendimentos à população palestina.

Pressão sobre hospitais e serviços médicos

A Organização Mundial da Saúde documentou 22 ataques contra instalações e serviços de saúde em Gaza. De acordo com o levantamento, as ações causaram vítimas e afetaram diretamente o funcionamento de hospitais, além de prejudicar o transporte médico.

O impacto sobre o sistema de saúde ocorre em um contexto de bloqueio de suprimentos considerados indispensáveis para manter equipamentos críticos em operação. A falta desses itens amplia a pressão sobre unidades médicas já submetidas a um quadro de emergência.

Crise de acesso à água atinge famílias palestinas

Além da deterioração dos serviços de saúde, os palestinos enfrentam sérias dificuldades para obter água. Três em cada quatro famílias passaram a depender de abastecimento por caminhões, de acordo com as informações divulgadas.

Grupos de ajuda humanitária distribuem cerca de 24 mil metros cúbicos de água por dia em aproximadamente 2 mil pontos. A operação busca atender parte da demanda em meio à crise provocada pela escassez e pelas restrições impostas à entrada de suprimentos.

A combinação entre ataques a serviços médicos, bloqueio de insumos hospitalares e dificuldade de acesso à água aprofunda a emergência humanitária em Gaza, onde hospitais e famílias seguem sob pressão crescente.

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