Papa Leão XIV minimiza tensão com Trump e nega confronto: "não é do meu interesse"

247 - O papa Leão XIV buscou reduzir a repercussão de um suposto conflito com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que não tem interesse em confrontá-lo diretamente e que declarações recentes foram mal interpretadas, segundo reportagem da agência Reuters. O pontífice destacou que seus comentários sobre líderes globais não tinham como alvo específico o mandatário norte-americano.

Leão XIV declarou neste sábado (18) que análises sobre seu discurso durante uma viagem à África “não foram precisas em todos os aspectos”. Ele explicou que o conteúdo da fala havia sido preparado com antecedência, antes das críticas públicas feitas por Trump. “Acabou sendo interpretado como se eu estivesse tentando debater com o presidente, o que não é do meu interesse”, afirmou.

O episódio ocorre em meio a uma escalada de declarações públicas entre os dois líderes. Trump havia classificado o papa como “fraco” após o pontífice defender um cessar-fogo no Oriente Médio. A reação do presidente também foi associada a críticas mais amplas feitas por Leão XIV sobre a atuação de potências globais no conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Durante a semana, o papa reforçou que continuará se posicionando sobre a guerra. Em uma de suas falas mais contundentes, criticou governos que destinam grandes recursos a conflitos armados e afirmou que o mundo estaria sendo “devastado por um punhado de tiranos”, sem citar nomes.

Nascido em Chicago, Leão XIV vinha adotando uma postura mais reservada desde o início de seu pontificado, mas passou a intensificar o tom crítico nas últimas semanas, especialmente durante sua agenda na África. A viagem, considerada uma das mais complexas já realizadas por um papa, inclui visitas a quatro países, com passagens por 11 cidades e um percurso total de cerca de 18 mil quilômetros em 18 voos.