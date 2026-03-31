Paquistão aposta na diplomacia para conter escalada no Oriente Médio

247 - O Paquistão aposta na diplomacia para conter a escalada no Oriente Médio ao sediar articulação com Arábia Saudita, Turquia e Egito, reforçando o diálogo regional em meio às tensões envolvendo o Irã. Autoridades paquistanesas destacam o país como plataforma de negociação entre diferentes atores internacionais, buscando reduzir o risco de conflito aberto.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera, que entrevistou um alto funcionário do governo paquistanês sobre os esforços diplomáticos em andamento. A reportagem destaca que Islamabad recebeu recentemente os ministros das Relações Exteriores de Egito, Arábia Saudita e Turquia, em uma iniciativa voltada à desescalada da crise.

Segundo o representante paquistanês, a escolha do país como sede das conversas não significa protagonismo isolado. “A razão de isso ter sido realizado no Paquistão não é porque seja uma iniciativa paquistanesa, mas uma iniciativa liderada pelo Paquistão e compartilhada por todas as partes, incluindo sauditas, turcos, egípcios e outros que não estavam presentes”, afirmou à emissora.

O oficial acrescentou que houve engajamento com outros países asiáticos e com o Catar, ressaltando o papel estratégico de Islamabad. “O Paquistão quer dizer que é a plataforma disponível para todos os lados, por sua localização estratégica e pelos vínculos que tem com sauditas, chineses, catarianos, iranianos, bem como com os americanos. Mas isso não significa que o Paquistão esteja sozinho nisso, e o país conta com o apoio de todas as partes envolvidas”, disse.

Questionado sobre o pacto de defesa com a Arábia Saudita e a possibilidade de envolvimento militar contra o Irã, o representante destacou a complexidade das relações regionais. “O Paquistão tem um relacionamento multifacetado com o Irã em níveis diplomático, estratégico e entre povos. Mas também possui laços fraternos com a Arábia Saudita, que é uma relação especial”, afirmou.

Ao abordar o papel do país na atual crise, o funcionário reforçou a prioridade pela via diplomática. “Como você sabe que o Paquistão não está engajado nesse processo diplomático por causa da invocação desse acordo de defesa? O Paquistão entende que a diplomacia é a primeira linha de defesa”, declarou.

A movimentação ocorre em um cenário de crescente tensão regional, no qual diferentes potências buscam evitar um agravamento do conflito. A estratégia de Islamabad, segundo a Al Jazeera, é posicionar-se como mediador capaz de dialogar com múltiplos atores e contribuir para uma solução negociada.