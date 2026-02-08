Partido da primeira-ministra do Japão caminha para obter supermaioria em eleição antecipada

247 - A coalizão governista do Japão tem praticamente assegurada a conquista de pelo menos dois terços dos assentos na câmara baixa do legislativo do país, após as eleições antecipadas deste domingo (8), informou a Nippon Hoso Kyokai (NHK).

A coalizão do partido PLD, da primeira-ministra Sanae Takaichi, com Partido da Inovação do Japão, conhecido como Ishin, continuará, afirmou a premiê neste domingo, conforme declarações divulgadas pela Reuters.

A composição garante até 366 das 465 cadeiras da câmara baixa, a mais poderosa, detalha a NHK. A supermaioria facilita a agenda legislativa de Takaichi, que vinha sendo travada, razão pela qual as novas eleições foram convocadas. Na sede do PLD, Takaichi afirmou que não planeja mudanças significativas na composição de seu gabinete.

George Edward Glass, embaixador dos Estados Unidos no Japão, parabenizou Takaichi pelo que chamou de uma “vitória impressionante” e afirmou que espera aprofundar os laços com seu governo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia endossado Takaichi antes da eleição.