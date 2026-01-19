Primeira-ministra do Japão anuncia dissolução do parlamento

247 - A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou nesta segunda-feira (19) que irá dissolver o parlamento na sexta-feira (23) e convocar uma eleição geral antecipada. A decisão tem como objetivo buscar o respaldo do eleitorado para seus planos de gastos públicos e outras diretrizes centrais do governo, em um momento considerado decisivo para a consolidação de sua agenda política.

Segundo a Al Jazeera, a convocação da eleição ocorre apenas três meses após sua posse, sinalizando uma estratégia de antecipar o embate eleitoral para fortalecer a legitimidade do Executivo.

A declaração foi feita após Takaichi falar com a imprensa em sua residência oficial, em Tóquio, logo depois de uma conversa telefônica com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O contato ocorreu em meio às articulações políticas do novo governo japonês, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o conteúdo da ligação.

A decisão de dissolver o parlamento tão cedo no mandato chama atenção no cenário político japonês, tradicionalmente marcado por maior cautela institucional. Ao recorrer a uma eleição antecipada, Takaichi busca um mandato mais robusto nas urnas para avançar com suas propostas econômicas e administrativas, em um contexto interno e internacional de desafios crescentes.