Consumo de eletricidade da China supera 10 trilhões de kWh em 2025, o dobro dos EUA, e estabelece marco histórico

247 – A China atingiu um marco histórico no setor elétrico em 2025 ao ultrapassar, pela primeira vez, a barreira de 10 trilhões de quilowatt-hora (kWh) de consumo anual de eletricidade. O anúncio foi feito neste sábado pela Administração Nacional de Energia (NEA, na sigla em inglês).

A informação foi divulgada pelo jornal Global Times, com base em dados oficiais da NEA. Segundo o órgão, o consumo total de energia elétrica do país alcançou 10,4 trilhões de kWh no ano passado, o que representa um aumento de 5% na comparação anual.

O volume consolidou a China como o primeiro país do mundo a superar a marca de 10 trilhões de kWh em consumo anual de eletricidade, um patamar que evidencia o tamanho da demanda energética chinesa e a escala do seu sistema elétrico.

De acordo com a NEA, o nível de consumo registrado pela China é superior ao dobro do observado nos Estados Unidos e ultrapassa, somados, os volumes consumidos pela União Europeia, Rússia, Índia e Japão.

O patamar de 10,4 trilhões de kWh, além de simbólico, reforça a centralidade da eletricidade na dinâmica econômica do país e amplia o peso do planejamento energético chinês, já que a necessidade de abastecimento em escala tão elevada exige coordenação permanente de geração, transmissão e distribuição.

Ao comparar o consumo chinês com o de outras grandes economias, a NEA buscou dimensionar a singularidade do salto registrado em 2025, indicando que a China passou a operar em um nível de demanda sem precedentes no cenário global.