Mercosul está disposto a selar acordo comercial com os BRICS

247 – O Mercosul sinalizou que pode avançar rumo a um acordo de livre comércio com o grupo Brics, após ter firmado, no sábado, um acordo comercial com a União Europeia (UE) em cerimônia realizada no Paraguai.

A informação foi publicada pela teleSUR, com base em agências, e traz declarações do presidente do Paraguai e presidente pro tempore do Mercosul, Santiago Peña, sobre a ampliação das parcerias comerciais do bloco sul-americano e a busca por novas alianças em um cenário internacional cada vez mais instável.

Ao ser questionado se o Mercosul estaria disposto a negociar um tratado com os Brics, Peña respondeu de forma categórica: “Sim, absolutamente”. O dirigente acrescentou que os países fundadores do Mercosul e aqueles em processo de adesão têm demonstrado disposição para ampliar a integração com outros polos econômicos.

Segundo o presidente paraguaio, os países fundadores do Mercosul — Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai — e os que estão em fase de adesão “demonstraram uma enorme abertura para a integração comercial”, o que pode incluir também o grupo formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Peña afirmou ainda que o Mercosul busca diversificar seus parceiros e acelerar negociações em várias frentes. De acordo com ele, o bloco está avançando em um acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos e dando passos para construir uma aliança com Japão, Coreia do Sul e diversos países asiáticos, ampliando o alcance estratégico do Mercosul para além de seus acordos tradicionais.

Ao falar sobre as prioridades no continente asiático, Peña destacou: “Estamos olhando para os países da Ásia com muita atenção, além da China, que é um parceiro estratégico para todos os países da América Latina e do Mercosul”. A declaração reforça a relevância da China para a região, mas também aponta para uma estratégia de ampliar relações com outras economias dinâmicas do continente.

O presidente do Paraguai também citou novas possibilidades de integração econômica com países do Sudeste Asiático, afirmando que o Mercosul enxerga oportunidades em nações como Indonésia e Vietnã. Conforme declarou: “Vemos novos horizontes com a Indonésia, com o Vietnã, e estamos avançando em um acordo de complementação econômica com o Vietnã”.

Peña argumentou que o Mercosul compreende que vive em um “mundo turbulento”, no qual as certezas do passado deixaram de existir. Por isso, segundo ele, os países do bloco estariam obrigados a ser mais ambiciosos e ampliar os horizontes estratégicos para enfrentar os desafios atuais, buscando mais integração, cooperação e multilateralismo.

Se as tratativas com os Brics se confirmarem, a iniciativa pode representar uma nova etapa na agenda externa do Mercosul, abrindo espaço para maior diversificação de mercados, fortalecimento das cadeias produtivas e ampliação das oportunidades de investimentos e desenvolvimento econômico.

A movimentação também reforça a importância da integração regional como instrumento de autonomia e crescimento, especialmente em um período em que os blocos econômicos ganham papel central na disputa por mercados, tecnologia e influência no comércio global.