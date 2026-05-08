Pentágono libera arquivos secretos sobre OVNIs e vidas alienígenas

247 - O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (8) a liberação de uma série de documentos classificados como inéditos sobre fenômenos aéreos não identificados, conhecidos popularmente como OVNIs. A liberação ocorreu após determinação direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Quanto à minha promessa, o Departamento de Guerra liberou o primeiro lote de arquivos sobre OVNIs/UAPs para o público, para que possam analisá-los e estudá-los. Em um esforço por total e máxima transparência, tive a honra de orientar minha administração a identificar e disponibilizar arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. Enquanto administrações anteriores falharam em ser transparentes sobre este assunto, com esses novos documentos e vídeos, as pessoas podem decidir por si mesmas: "O QUE DIABOS ESTÁ ACONTECENDO?" Divirtam-se e aproveitem! Presidente DONALD J. TRUMP”, postou Trump nas redes sociais.

Segundo o governo estadunidense, a iniciativa tem como objetivo ampliar a transparência sobre registros envolvendo possíveis objetos voadores não identificados e fenômenos considerados anômalos. Os arquivos começaram a ser disponibilizados em um portal oficial do Pentágono, permitindo acesso público imediato sem necessidade de autorização especial.

Entre os materiais liberados estão vídeos, fotografias, relatórios técnicos e documentos produzidos por diferentes órgãos do governo dos EUA. A ação integra o chamado Sistema Presidencial de Abertura e Relato para Encontros, que atua com autorização da Casa Branca e acompanhamento da NASA e do FBI.

De acordo com o Pentágono, segundo a CNN Brasil, a divulgação ocorrerá de forma gradual. Novos lotes de documentos devem ser publicados a cada poucas semanas, conforme os arquivos forem localizados, revisados e processados pelas autoridades responsáveis.

A divulgação ocorre após Trump ter determinado, em fevereiro, a publicação de documentos federais relacionados a vida alienígena, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. Na ocasião, o presidente estadunidense disse ter instruído seu governo a liberar materiais sobre “vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)”.

Apesar da abertura dos registros, o Departamento de Defesa informou que parte significativa do material ainda não passou por análise técnica aprofundada. As autoridades destacaram que os documentos foram submetidos a avaliações de segurança nacional antes da divulgação, mas muitas das anomalias registradas permanecem sem explicação conclusiva.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, afirmaram que a medida busca promover um nível inédito de transparência sobre o conhecimento do governo relacionado aos fenômenos não identificados.

O administrador da NASA, Jared Isaacman, também comentou a iniciativa e afirmou que a agência espacial continuará acompanhando os dados disponíveis para aprofundar as investigações. Segundo ele, o compromisso é compartilhar futuras descobertas e ampliar o entendimento científico sobre possíveis fenômenos ainda não explicados.