Planalto projeta conversa entre Lula e Trump no G7

247 - O Palácio do Planalto trabalha com a possibilidade de uma conversa entre o presidente Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, embora o governo não confirme negociações para uma reunião bilateral entre os presidentes, informa Tainá Falcão, da CNN Brasil.

Auxiliares de Lula avaliam que um contato entre os dois líderes pode ocorrer durante o fórum, que reunirá algumas das maiores economias do mundo entre os dias 15 e 17 de junho, na França. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de tratativas diretas para um encontro bilateral.

A expectativa no governo brasileiro ganhou força após Lula confirmar, nesta semana, que participará da cúpula. A decisão ocorre em meio à preocupação do Brasil com medidas anunciadas pelos Estados Unidos e consideradas prejudiciais pelo Planalto, como a classificação de facções criminosas como organizações terroristas e a possibilidade de novos tarifaços.

Durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, Lula afirmou que decidiu comparecer ao encontro diante do atual cenário internacional. “Eu nem ia no G7, mas agora eu vou”, disse o presidente.

Lula também declarou que considera necessário “colocar ordem na casa” em um contexto que, segundo ele, indica enfraquecimento do multilateralismo. A avaliação no governo é que a presença do presidente no G7 pode reforçar a defesa brasileira do diálogo entre países e da negociação em fóruns internacionais.

Em meio à tensão, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve um rápido encontro com Jamieson Greer, chefe do USTR, órgão responsável pela política comercial dos Estados Unidos, durante reuniões da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em Paris.

No contato, Greer afirmou a Vieira que continuará “dialogando” com o Brasil em um processo “fluido”. O chanceler brasileiro respondeu que o governo brasileiro mantém a mesma disposição para o diálogo.

A diplomacia brasileira espera que uma nova rodada de conversas entre representantes dos dois países ocorra nos próximos dias, antes da realização da cúpula do G7. A expectativa é manter aberto o canal de negociação com Washington em meio às divergências provocadas pelas medidas norte-americanas e seus possíveis impactos sobre o Brasil.