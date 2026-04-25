Porta-voz da China exalta cooperação espacial com o Brasil

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, destacou a parceria entre o Brasil e o país asiático na área espacial e apontou o Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres como um exemplo de cooperação voltada ao benefício da humanidade.

"A China assinou acordos de cooperação espacial com muitos países africanos, e há 10 pinturas de jovens africanos na estação espacial Tiangong; o Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres ajuda a proteger as florestas tropicais da América do Sul; astronautas paquistaneses estão prontos para seguir rumo à estação espacial chinesa ao lado de astronautas chineses", disse Jiakun em coletiva de imprensa na sexta-feira (24).

"O espaço não é uma arena para a disputa entre grandes potências. A China continuará a trabalhar com diversos países para promover a cooperação espacial aberta e avançar no esforço comum da humanidade de explorar o espaço sideral", acrescentou.

O Programa CBERS, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, permitiu ao país ingressar no seleto grupo de nações que dominam a tecnologia de geração de dados primários de sensoriamento remoto.

As imagens produzidas são aplicadas em diversas áreas, como o controle do desmatamento e das queimadas na Amazônia Legal, o monitoramento de recursos hídricos, atividades agrícolas, expansão urbana e uso do solo, além de iniciativas educacionais e inúmeras outras aplicações.