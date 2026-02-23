Presidente da Coreia do Sul publica vídeo de IA em que abraça Lula: "irmão"

247 - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, publicou nesta segunda-feira (23) um vídeo produzido com o uso de inteligência artificial em que aparece abraçando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda na infância. Na mensagem que acompanha a gravação, o líder sul-coreano se refere a Lula como “irmão” e associa o gesto às origens semelhantes de ambos. Lee afirmou que a peça é uma homenagem às trajetórias dos dois presidentes, que começaram a trabalhar ainda jovens como operários e chegaram ao posto mais alto de seus países.

Homenagem nas redes sociais

“Dois ex-operários mirins se tornaram presidentes e se encontraram. Carregavam feridas, mas não cicatrizes. Do trabalho tiraram a sabedoria da vida. Enfrentaram adversidades, mas foram salvos pelo povo. Por isso, somos irmãos. Ao irmão, presidente Lula, oferecemos este vídeo”, escreveu Lee na postagem do vídeo.

A publicação ocorreu no contexto da visita oficial de Lula à Coreia do Sul. O presidente brasileiro desembarcou em Seul na manhã de domingo (22) e registrou a recepção em suas redes sociais. Na postagem, afirmou que a viagem tem como objetivo “fortalecer laços do Brasil com o mundo e garantir mais oportunidades para o nosso país”.

Elogios à trajetória de Lula

Lee Jae-myung também compartilhou o vídeo divulgado por Lula e deu as “mais calorosas boas-vindas” ao presidente brasileiro. Em mensagem pública, destacou a trajetória política do chefe de Estado do Brasil.

“Como ex-operário infantil, o senhor provou com todo o seu corpo que a democracia é a ferramenta mais útil para o desenvolvimento social e econômico. O senhor trilhou brevemente o caminho do calvário com a destruição da democracia, mas ressurgiu com força junto ao grande povo brasileiro e agora está fazendo o Brasil renascer”, escreveu o presidente sul-coreano.