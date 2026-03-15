Presidente da Indonésia critica guerra EUA-Israel contra o Irã

247 - O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, afirmou estar “bastante surpreso” com a guerra conduzida pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã e declarou não enxergar “racionalidade” na campanha militar. A declaração foi divulgada em uma publicação da Bloomberg nas redes sociais e repercutiu no debate internacional sobre a escalada do conflito no Oriente Médio.

Segundo a Bloomberg, Prabowo comentou que ficou bastante surpreso com o conflito e acrescentou que não vê qualquer racionalidade na ofensiva militar conduzida contra o Irã. A afirmação foi reproduzida em meio a discussões globais sobre os impactos da guerra e suas consequências geopolíticas.

A manifestação do líder indonésio ocorre em um momento de forte tensão regional. A guerra conduzida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã ampliou a instabilidade no Oriente Médio e gerou reações diplomáticas de diversos países. A escalada do conflito pode provocar efeitos duradouros na segurança internacional e no equilíbrio político da região.

O presidente da Indonésia vinha defendendo a necessidade de diálogo para evitar uma ampliação da crise. Em declarações anteriores divulgadas pelo governo indonésio, Jacarta destacou que a prioridade deve ser a diplomacia e a contenção da violência, enfatizando que disputas internacionais precisam ser resolvidas por meios pacíficos e negociação.

Além de expressar preocupação com o conflito, Prabowo já sinalizou disposição para atuar como mediador entre as partes envolvidas. O Ministério das Relações Exteriores da Indonésia afirmou que o país está preparado para facilitar conversas com o objetivo de restabelecer um ambiente de segurança mais estável e que o presidente poderia viajar a Teerã caso houvesse concordância dos envolvidos para uma mediação diplomática.