247 - A Indonésia alcançou um marco histórico em sua política energética: agora supre integralmente o mercado interno com diesel, anunciou o ministro-coordenador de Assuntos Econômicos, Airlangga Hartarto. A informação foi divulgada pela Antara News e divulgada pela TV BRICS. Especialistas estimam que as importações de combustível cairão mais de US$ 4 bilhões ao ano (cerca de R$ 21 bilhões), enquanto a contribuição ao PIB deve alcançar US$ 30,5 bilhões (aproximadamente R$ 165 trilhões). A qualidade dos produtos derivados de petróleo também deve aumentar mais de 90%.

De acordo com o ministro de Energia e Recursos Minerais, Bahlil Lahadalia, o projeto elevou a capacidade de refino de 260 mil para 360 mil barris diários, suficientes para atender até 25% da demanda nacional.

O ministro-coordenador de Assuntos Econômicos falou sobre a importância do projeto. "Conquistamos a autossuficiência em diesel, e o governo seguirá trabalhando para alcançar a independência em outros produtos energéticos", declarou em evento prévio à cúpula sobre segurança alimentar em Jacarta.

O anúncio coincide com a implementação do plano de expansão da refinaria de Balikpapan, lançado pelo presidente Prabowo Subianto. Recentemente, o líder indonésio inaugurou a quinta unidade de processamento da refinaria — o primeiro grande projeto de ampliação do tipo no país em mais de três décadas.

A expectativa é que a planta, agora a maior da Indonésia, diminua a dependência do país em relação à importação de combustíveis e fortaleça sua segurança energética.