Presidente do Parlamento do Irã alerta que violações do cessar-fogo podem levar a "consequências graves"

247 - O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quinta-feira (9) que violações do cessar-fogo podem provocar reações intensas por parte de Teerã e de seus aliados. Em mensagem publicada nas redes sociais, ele condenou as agressões militares de Israel no Líbano e fez um alerta direto sobre os desdobramentos da crise. As informações são da RT Brasil.

Ghalibaf declarou que "o Líbano e todo o Eixo da Resistência, como aliados do Irã, são parte integrante do cessar-fogo". Ele acrescentou que não há margem para contestação desse entendimento ao afirmar que "não há espaço para negação ou recuo". O parlamentar também advertiu que as violações terão "consequências graves" e cobrou a interrupção imediata das hostilidades ao dizer: "apaguem os incêndios imediatamente".

Ataques e reações

Na quarta-feira (8), as Forças de Defesa de Israel realizaram o maior ataque coordenado contra o Líbano desde o início da operação "Rugido do Leão". A ofensiva ocorreu após autoridades israelenses declararem que o cessar-fogo com o Irã não incluiria o território libanês.

De acordo com autoridades do Líbano, os bombardeios deixaram centenas de mortos e feridos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, condenou a ação e afirmou que se trata de uma tentativa de prolongar o conflito na região.

Violações apontadas por Teerã

Ghalibaf detalhou três pontos que, segundo ele, configuram o descumprimento da trégua. O primeiro é o ataque ao Líbano, que estaria incluído na proposta de cessação das hostilidades "em todos os lugares".

O segundo ponto citado foi a entrada de um "drone intruso" no espaço aéreo iraniano, posteriormente destruído na cidade de Lar, na província de Fars. O terceiro diz respeito à negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio, tema que integra as condições apresentadas por Teerã nas negociações.

Cessar-fogo

Na terça-feira (7), foi anunciado um acordo de cessar-fogo temporário entre Washington e Teerã. A iniciativa ocorre em meio à expectativa de negociações entre os dois países no Paquistão.

Entre as condições apresentadas pelo Irã estão a cessação de ataques contra o país e seus aliados, a retirada de forças de combate dos EUA da região e o reconhecimento do direito iraniano ao enriquecimento de urânio. Também foram incluídas propostas como o levantamento de sanções, compensações por danos e regras para o tráfego no Estreito de Ormuz.