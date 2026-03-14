Derrotado pelo Irã, Trump diz que vários países enviarão navios para reabrir o Estreito de Ormuz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (14) que diversos países devem enviar navios de guerra para manter aberto o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do comércio global de petróleo. A declaração foi feita em uma publicação do presidente na rede social Truth Social e é um sinal claro de derrota A informação foi divulgada inicialmente pela agência de notícias Reuters.

Segundo a reportagem, Trump não apresentou detalhes sobre quais países já teriam confirmado o envio de embarcações militares para a região, nem quando essa operação poderia começar.

Em sua mensagem, o presidente norte-americano afirmou que a iniciativa seria uma resposta à tentativa do Irã de bloquear a passagem pelo estreito, ponto crucial para o transporte de petróleo e gás natural entre o Golfo Pérsico e o restante do mundo."Muitos países, especialmente aqueles afetados pela tentativa do Irã de fechar o Estreito de Ormuz, enviarão navios de guerra, em conjunto com os Estados Unidos da América, para manter o estreito aberto e seguro", escreveu Trump.

O presidente também citou alguns países que, segundo ele, poderiam participar da operação militar para garantir a segurança da rota marítima. Entre os governos mencionados estão China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido.

Apesar da expectativa manifestada por Trump, até o momento não houve confirmação pública de que essas nações tenham concordado em participar de uma operação militar conjunta liderada pelos Estados Unidos.

Enquanto isso, o presidente norte-americano indicou que as forças militares dos Estados Unidos já estariam atuando diretamente na região, com ataques contra posições iranianas próximas ao estreito."Enquanto isso, os Estados Unidos estarão bombardeando intensamente o litoral e continuarão a afundar barcos e navios iranianos", escreveu.

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de esclarecimento sobre se algum país já teria confirmado o envio de embarcações militares para a região.O Estreito de Ormuz é considerado uma das rotas marítimas mais sensíveis do mundo. Cerca de um quinto de todo o petróleo transportado globalmente passa por esse estreito, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico.

Qualquer interrupção prolongada no tráfego marítimo na região pode provocar impactos imediatos no mercado internacional de energia, elevando os preços do petróleo e ampliando tensões geopolíticas.