Primeiro-ministro da Groenlândia reafirma laços com Dinamarca diante de ameaças dos EUA

Reuters - Moradores de Nuuk, capital da Groenlândia coberta de neve, expressaram apoio à permanência do país como parte da Dinamarca e pediram uma pausa nas discussões sobre a independência, antes das conversas de alto nível em Washington nesta quarta-feira, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, intensifica seu interesse pela ilha ártica.

Os ministros das Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca se reunirão com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, em Washington, na quarta-feira, após novas ameaças de assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, reiterou o compromisso da Groenlândia com a Dinamarca, descartando a possibilidade de se tornar um território dos EUA.

"Estamos enfrentando uma crise geopolítica e, se tivermos que escolher entre os EUA e a Dinamarca neste momento, escolheremos a Dinamarca", disse Nielsen a jornalistas em Copenhague na terça-feira, ao lado da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen. "Estamos unidos no Reino da Dinamarca."

O cenário político da Groenlândia parece estar mudando, com líderes e residentes focando na independência a longo prazo em vez da autonomia imediata.

"Nas circunstâncias atuais, acho que seria sensato para a Groenlândia se comprometer com a Dinamarca por um período muito, muito longo e permanecer sob a proteção da OTAN", disse Finn Meinel, advogado de Nuuk.

Alguns habitantes da Groenlândia estão preocupados com uma possível intervenção dos EUA. Charlotte Heilmann, uma aposentada de Nuuk, compartilhou suas reservas: "Não consigo me imaginar vivendo como americana. Fazemos parte da Dinamarca e da OTAN, então não entendo por que ele continua dizendo que quer tomar nosso país."

Casper Frank Moller, um operador turístico, observou como as ameaças dos EUA aproximaram os habitantes da Groenlândia. "No ano passado, algumas pessoas ainda estavam focadas na independência rápida. Mas, depois do que aconteceu, há mais união entre nós porque precisamos nos opor a essa possível anexação. Esperamos que a reunião de amanhã leve a uma solução diplomática."

PARA NÓS, É O LAR

A Groenlândia tem caminhado rumo a uma maior autonomia desde 1979. No entanto, a ministra Naaja Nathanielsen, responsável por negócios, energia e minerais, reconheceu que não há pressa para que isso aconteça.

"Para outros, isto pode ser apenas um pedaço de terra, mas para nós, é o nosso lar", disse ela em Londres. Nathanielsen acrescentou que os habitantes da Groenlândia estão contentes por fazerem parte da Dinamarca e se consideram aliados dos EUA, não americanos.

O governo Trump tem reiteradamente afirmado a importância estratégica da Groenlândia para a segurança nacional dos EUA. Autoridades da Casa Branca têm discutido vários planos para colocar a Groenlândia sob controle americano, incluindo o possível uso das forças armadas dos EUA e pagamentos únicos aos groenlandeses como parte de uma tentativa de convencê-los a se separar da Dinamarca.

A PARTE MAIS DIFÍCIL AINDA ESTÁ POR VIR

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua homóloga da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, solicitaram a próxima reunião em Washington em resposta às declarações de Trump. Rasmussen enfatizou a importância de resolver as disputas diplomaticamente. "Nosso objetivo é levar a discussão para uma sala de reuniões onde possamos nos olhar nos olhos", disse ele.

A Dinamarca, que administra a Groenlândia há séculos, enfrenta crescente pressão para reforçar suas defesas no Ártico a fim de conter as tensões geopolíticas. O Ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, planeja se reunir com o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, em Bruxelas na próxima semana, com exercícios multinacionais da OTAN na Groenlândia programados para 2026.

A primeira-ministra dinamarquesa, Frederiksen, reconheceu os desafios apresentados pelo crescente interesse dos EUA. "É difícil confrontar os EUA, nosso aliado mais importante", disse ela na terça-feira. "Mas a parte mais difícil ainda pode estar por vir."