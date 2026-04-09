Primeiro-ministro da Groenlândia rebate ameaças de Trump e afirma representar uma "nação orgulhosa"

247 - O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, respondeu nesta quinta-feira (9) às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a ilha no Ártico. Segundo a agência Reuters, o líder groenlandês afirmou representar uma nação "orgulhosa" e defendeu a preservação da ordem internacional.

A fala ocorreu após Trump criticar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em meio à crise envolvendo a guerra no Irã e mencionar a Groenlândia como "um grande pedaço de gelo mal administrado". Em entrevista, Nielsen afirmou: "O que é importante para nós é manter a comunidade internacional que construímos após a Segunda Guerra Mundial, onde temos uma aliança de defesa que respeitamos e onde o direito internacional é respeitado por todos os lados".

O premiê acrescentou que esse modelo está sob pressão e destacou a necessidade de unidade entre aliados. "Essas coisas estão sendo desafiadas agora, e acho que todos os aliados devem permanecer juntos para tentar mantê-las. Espero que isso aconteça", disse.

Reação à fala de Trump

Nielsen também contestou diretamente a caracterização feita pelo presidente estadunidense sobre a ilha. "Não somos apenas um pedaço de gelo. Somos uma população orgulhosa de 57 mil pessoas, trabalhando todos os dias como bons cidadãos globais, com pleno respeito por todos os nossos aliados", afirmou.

As tensões envolvendo a Groenlândia se intensificaram ao longo do ano, após Trump retomar a proposta de assumir o controle do território, atualmente vinculado à Dinamarca, também integrante da OTAN.