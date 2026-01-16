Primeiro-ministro do Canadá anuncia acordo com a China para reduzir tarifas

247 - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta sexta-feira (16) um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping, para reduzir as tarifas sobre os produtos de ambos os países, após um encontro entre os dois líderes em Pequim.

A informação foi divulgada após a visita oficial de Carney a Pequim e consta de comunicado do gabinete do primeiro-ministro do Canadá, que detalha a nova parceria estratégica firmada entre Ottawa e Pequim, com foco em energia, comércio e agronegócio. O acordo foi discutido em reuniões com o presidente da China, Xi Jinping, e outras autoridades chinesas de alto escalão.

Além das declarações institucionais, Mark Carney recorreu às redes sociais para destacar o alcance econômico da medida. Em uma postagem na plataforma X, o primeiro-ministro ressaltou os benefícios diretos para agricultores, pescadores e trabalhadores ligados à cadeia agroalimentar do país, enfatizando a remoção de entraves históricos ao comércio bilateral.

“Estamos removendo barreiras comerciais para destravar bilhões de dólares em negócios para agricultores canadenses, pescadores e trabalhadores de toda a cadeia do setor agroalimentar”, disse Carney. Em seguida, detalhou a expectativa de mudança nas tarifas aplicadas por Pequim: “Até 1º de março, esperamos que a China reduza as tarifas sobre a canola canadense de 84% para cerca de 15%, assim como sobre o farelo de canola canadense.”

A canola ocupa posição estratégica nas exportações agrícolas do Canadá, e a China representa um dos principais destinos do produto. Segundo o governo canadense, o mercado chinês movimenta bilhões de dólares por ano e a redução tarifária pode reabrir espaço para volumes expressivos de exportação, após um período marcado por tensões comerciais e restrições severas.

O anúncio sobre o agronegócio integra um acordo mais amplo entre os dois países, que também prevê cooperação em energia, tecnologia limpa e investimentos industriais. No âmbito comercial, o entendimento inclui ainda a expectativa de que outros produtos canadenses, como frutos do mar e leguminosas, deixem de ser alvo de medidas tarifárias consideradas discriminatórias a partir de 2026.

Para o governo canadense, a retomada do diálogo com a China busca combinar pragmatismo econômico com previsibilidade para produtores e empresas. A avaliação em Ottawa é que a redução das tarifas e a remoção de barreiras podem gerar novos contratos de exportação, ampliar a presença do Canadá no mercado chinês e fortalecer cadeias produtivas ligadas ao campo e à pesca.