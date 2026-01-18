Primeiro-ministro do Canadá defende soberania da Groenlândia e apoio à Dinamarca
Declaração ressalta papel da OTAN e aumento da presença militar canadense na região
247 - O Canadá reafirmou seu apoio aos princípios da soberania e da integridade territorial aplicáveis à Groenlândia e ao Reino da Dinamarca, em meio às tensões relacionadas às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar a ilha do Ártico. A posição foi expressa em declaração divulgada neste domingo (18), publicada pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na rede social X.
No texto, o governo canadense afirma que "o Canadá apoia universalmente os princípios de soberania e integridade territorial, inclusive no que se refere à Groenlândia e ao Reino da Dinamarca", acrescentando que "o futuro da Groenlândia cabe exclusivamente à Groenlândia e à Dinamarca decidir".
Segurança do Ártico é estratégica para a OTAN
A declaração também aborda a relevância estratégica da região para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o governo canadense, "a segurança do Ártico, os flancos norte e oeste da OTAN, é essencial para a Aliança", e o país sustenta que a cooperação entre os membros da organização é o caminho para garantir a estabilidade regional.
O Canadá manifesta preocupação com a escalada recente de tensões no Ártico e informa que está ampliando significativamente sua segurança na região. De acordo com o texto, o país está fortalecendo suas forças militares e realizando investimentos em infraestrutura considerada crítica.
Coordenação multilateral e proteção da região ártica
Ainda segundo a declaração, o Canadá seguirá colaborando com seus aliados para proteger o Ártico. "Continuaremos a trabalhar com nossos aliados para proteger essa região crítica, porque todos somos mais fortes quando atuamos juntos", diz o comunicado.
A manifestação pública reforça a posição canadense em defesa da coordenação multilateral no âmbito da OTAN e da preservação da soberania dos territórios árticos, em especial da Groenlândia e do Reino da Dinamarca.