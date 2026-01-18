Primeiro-ministro do Canadá defende soberania da Groenlândia e apoio à Dinamarca

247 - O Canadá reafirmou seu apoio aos princípios da soberania e da integridade territorial aplicáveis à Groenlândia e ao Reino da Dinamarca, em meio às tensões relacionadas às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar a ilha do Ártico. A posição foi expressa em declaração divulgada neste domingo (18), publicada pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na rede social X.

No texto, o governo canadense afirma que "o Canadá apoia universalmente os princípios de soberania e integridade territorial, inclusive no que se refere à Groenlândia e ao Reino da Dinamarca", acrescentando que "o futuro da Groenlândia cabe exclusivamente à Groenlândia e à Dinamarca decidir".

Canada supports the principles of sovereignty and territorial integrity universally, including as they apply to Greenland and the Kingdom of Denmark. As we have consistently stated, the future of Greenland is for Greenland and Denmark alone to determine.



Segurança do Ártico é estratégica para a OTAN

A declaração também aborda a relevância estratégica da região para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o governo canadense, "a segurança do Ártico, os flancos norte e oeste da OTAN, é essencial para a Aliança", e o país sustenta que a cooperação entre os membros da organização é o caminho para garantir a estabilidade regional.

O Canadá manifesta preocupação com a escalada recente de tensões no Ártico e informa que está ampliando significativamente sua segurança na região. De acordo com o texto, o país está fortalecendo suas forças militares e realizando investimentos em infraestrutura considerada crítica.

Coordenação multilateral e proteção da região ártica

Ainda segundo a declaração, o Canadá seguirá colaborando com seus aliados para proteger o Ártico. "Continuaremos a trabalhar com nossos aliados para proteger essa região crítica, porque todos somos mais fortes quando atuamos juntos", diz o comunicado.

A manifestação pública reforça a posição canadense em defesa da coordenação multilateral no âmbito da OTAN e da preservação da soberania dos territórios árticos, em especial da Groenlândia e do Reino da Dinamarca.