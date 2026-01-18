Dinamarca e Groenlândia recebem apoio de países membros da OTAN

247 - Países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) divulgaram neste domingo (18) uma declaração conjunta na qual reafirmam o compromisso com o fortalecimento da segurança no Ártico e manifestam apoio político à Dinamarca e à Groenlândia. O texto foi assinado por Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido.

A manifestação ocorre em meio a tensões diplomáticas recentes envolvendo ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Groenlândia. As ações do mandatário estadunidense reacenderam preocupações sobre soberania territorial e estabilidade política na região ártica.

Segurança no Ártico

Segundo a declaração conjunta, a segurança no Ártico é tratada como um interesse transatlântico compartilhado entre os membros da OTAN. O documento afirma que o exercício militar dinamarquês Arctic Endurance, realizado de forma pré-coordenada com aliados, atende a essa necessidade e não representa ameaça a outros países.

Os governos signatários também expressaram solidariedade integral ao Reino da Dinamarca e à população da Groenlândia. Os países afirmam estar dispostos a manter o diálogo iniciado na semana anterior, com base nos princípios de soberania e integridade territorial, que dizem defender de forma consistente.

Ameaças tarifárias comprometem cooperação entre aliados

A declaração aborda ainda o impacto de ameaças tarifárias nas relações transatlânticas. Segundo o texto, esse tipo de medida compromete a cooperação entre aliados e pode gerar uma escalada de tensões. Os países ressaltam que pretendem manter uma resposta coordenada e unificada diante desse cenário, reafirmando o compromisso com a defesa da soberania nacional no âmbito da aliança.