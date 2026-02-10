Projeto de "arco gigante" de Trump gera controvérsia por riscos de impactos urbanos e ambientais

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja construir um monumento em forma de arco que seria o maior do mundo. A proposta enfrenta resistência e pode esbarrar em disputas jurídicas. Ambientalistas afirmam que o monumento pode afetar paisagens históricas e especialistas apontam possíveis impactos na aviação. Segundo a CNN Brasil, a proposta prevê que o arco seja instalado do outro lado do rio Potomac, em frente ao Lincoln Memorial, em Washington.

A ideia é erguer uma versão estadunidense do Arco do Triunfo, de Paris, superando os 50 metros de altura do monumento francês. O chamado Arco da Independência teria 76 metros de altura e faria parte das celebrações dos 250 anos dos Estados Unidos. Segundo alertas, a estrutura poderia representar risco ao tráfego aéreo no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, localizado nas proximidades.

Pelas dimensões estimadas, a estrutura teria altura semelhante a um edifício entre 16 e 20 andares. O projeto integra uma iniciativa recente do presidente para interferir diretamente em obras e projetos urbanos na capital estadunidense. Trump tem acompanhado de perto a proposta e avalia assinar uma ordem executiva para viabilizar a construção.