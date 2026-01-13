Promotores renunciam após pressão para investigar viúva de mulher assassinada pelo ICE nos EUA

247 - Seis procuradores federais de Minnesota, estado da região centro-oeste dos Estados Unidos, renunciaram aos cargos em protesto contra a atuação do Departamento de Justiça estadunidense. As denúncias são referentes às investigações relacionadas ao assassinato de uma mulher durante operação do Serviço de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos (ICE). As informações são do G1.

Entenda o caso

Segundo as alegações dos promotores, o Departamento de Justiça teria solicitado a apuração da conduta da viúva de Renee Nicole Good, mãe de três filhos, que foi baleada na quarta-feira (8) pelo agente do ICE, Jonathan Ross. Ainda segundo os relatos, ao mesmo tempo que pressionava pela investigação da família da vítima, o órgão público estadunidense demonstrava relutância em investigar o responsável pelos disparos.

Renúncia e protestos

Entre os procuradores que pediram desligamento está Joseph H. Thompson, de 47 anos, que ganhou notoriedade ao conduzir investigações sobre fraudes em Minnesota com impacto no cenário político local. Um dos fatores determinantes para sua saída foi a recusa do Departamento de Justiça em permitir a participação de autoridades estaduais na investigação do tiroteio.

Também renunciaram Harry Jacobs, Melinda Williams e Thomas Calhoun-Lopez. Esses procuradores optaram por não tornar públicos os motivos de suas decisões.

Suspensão de investigações

Além das renúncias, o Departamento de Justiça decidiu suspender uma investigação de direitos civis que avaliaria se o uso de força letal pelo agente do ICE foi justificado. Paralelamente, o órgão iniciou apurações para verificar se Renee Nicole Good e sua esposa teriam alguma relação com grupos envolvidos em manifestações contra agentes de imigração.