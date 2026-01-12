Após assassinato de cidadã estadunidense, Minnesota processa governo Trump por operações do ICE

247 - O estado de Minnesota, na região centro-oeste dos Estados Unidos, ingressou, nesta segunda-feira (12), com uma ação judicial contra o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para barrar o aumento do número de agentes federais de imigração em seu território. O processo, segundo o G1, foi protocolado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Minnesota e tem como alvos a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e autoridades ligadas à política migratória do país, que têm adotado uma postura autoritária e agressiva no segundo mandato de Trump.

De acordo com a ação, o governo estadual pede que a Justiça declare o reforço das operações de imigração inconstitucional e ilegal. O pedido também solicita que a administração federal seja impedida de deter cidadãos sem justa causa.

A iniciativa ocorreu após o anúncio, feito no domingo (11), de que centenas de agentes federais seriam enviados para Minneapolis. Em entrevista à Fox News, Kristi Noem afirmou que "haverá centenas [de agentes] adicionais para que nossos agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira em Minneapolis possam fazer seu trabalho de forma segura".

Assassinato durante operação do ICE

A ofensiva do governo Trump ganhou novo contorno após o assassinato de Renee Nicole Good, ocorrido na quarta-feira (7), durante uma ação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em Minneapolis. Renee tinha 37 anos, era cidadã americana e mãe de três filhos. Ela foi baleada pelo agente Jonathan Ross.

Segundo a versão apresentada pelo governo federal, o disparo ocorreu depois que a mulher teria tentado avançar com o carro contra os agentes. Imagens do episódio, no entanto, mostram a motorista tentando desviar do bloqueio.

Reação e protestos

A morte provocou uma série de protestos em várias cidades dos Estados Unidos nos últimos dias. Manifestantes têm criticado a atuação do ICE e a ampliação das operações federais de imigração. Moradores de Minneapolis relataram que Renee Good era poeta premiada, guitarrista amadora e atuava como observadora legal das ações do ICE.

Apesar disso, o governo Trump a classificou, sem provas, como "terrorista doméstica". Kristi Noem saiu em defesa dos agentes envolvidos e afirmou que eles teriam sido atacados durante a tentativa de remover um veículo preso na neve. "Esses ataques com veículos são atos de terrorismo doméstico. Estamos trabalhando com o Departamento de Justiça para processá-los dessa forma", disse.