Pyongyang denuncia invasão aérea da Coreia do Sul e afirma ter neutralizado drone

247 - A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de violar seu espaço aéreo com o envio de um drone equipado com dispositivos de vigilância. A denúncia foi divulgada nesta sexta-feira (9) pela agência estatal norte-coreana KCNA, com base em uma declaração oficial do porta-voz do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia.

Segundo o comunicado do militar, um drone sul-coreano teria penetrado no espaço aéreo da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) no início do ano, configurando, segundo Pyongyang, uma "grave violação da soberania". Veja o vídeo publicado pela Alma Plus TV:

Entenda o caso

De acordo com a declaração, no sábado (4), subunidades do Exército Popular da Coreia responsáveis pela vigilância aérea de fronteira detectaram e acompanharam um alvo aéreo que se deslocava em direção ao norte, a partir da região de Hado-ri, em Songhae-myon, no condado de Kanghwa, pertencente à cidade de Incheon, na Coreia do Sul.

As forças norte-coreanas afirmam que permitiram, de forma tática, que o drone avançasse cerca de oito quilômetros dentro do espaço aéreo da RPDC antes de neutralizá-lo por meio de equipamentos especiais de guerra eletrônica. O aparelho teria caído a cerca de 1.200 metros da elevação 101,5, na localidade de Muksan-ri, no distrito de Kaephung, município de Kaesong.

Acusações de espionagem

Ainda segundo o comunicado, o drone abatido estava equipado com dispositivos de vigilância. Órgãos de inteligência e de investigação especializada recolheram os destroços para analisar o plano de voo, o histórico de deslocamento e as imagens registradas durante a operação.

A análise, conforme relatado pela KCNA, indicou que o drone decolou por volta das 12h50 de sábado (4) a partir do condado de Kanghwa, na cidade de Incheon, na Coreia do Sul. O plano de voo previa o registro, por meio de câmeras, de "principais alvos" da RPDC ao longo de um percurso total de 156 quilômetros, a uma altitude entre 100 e 300 metros e à velocidade de aproximadamente 50 quilômetros por hora, durante três horas e dez minutos.

Na declaração, o porta-voz do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia afirma que o episódio representa mais um ato provocativo da Coreia do Sul e adverte que Seul "deve estar pronta para pagar um alto preço" por ações que atentem contra a soberania norte-coreana.