Reino Unido reage a ataques dos EUA contra barcos no Caribe e suspende fornecimento de dados de inteligência

247 - O governo do Reino Unido suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência marítima com os Estados Unidos, após suspeitas de que dados britânicos tenham sido utilizados em ataques militares que resultaram na morte de 76 pessoas nos últimos dois meses.

O Reino Unido fornecia dados estratégicos à Força-Tarefa Interagências Conjunta Sul (Joint Interagency Task Force South – JIATF South), sediada em Key West, na Flórida, destaca o UOL, citando a CNN. O órgão estadunidense atua no combate ao tráfico de drogas no Caribe, no Golfo do México e no Pacífico Leste. Autoridades britânicas, no entanto, passaram a considerar que os ataques recentes dos Estados Unidos violaram normas do direito internacional, levando Londres a suspender a cooperação.

Pausa na cooperação começou há mais de um mês

Ainda conforme a reportagem, a interrupção do repasse de informações teve início há mais de trinta dias. A decisão reflete o temor de que os estadunidenses tenham usado dados fornecidos por serviços de inteligência britânicos para escolher alvos de ataques sem a devida checagem de legitimidade. Nem a Casa Branca nem a embaixada britânica em Washington comentaram o assunto. Um porta-voz do Pentágono limitou-se a declarar que o departamento “não comenta assuntos de inteligência”.

Guerra aos cartéis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente estar em guerra contra os cartéis de drogas latino-americanos. Nos últimos dois meses, forças estadunidenses atacaram pelo menos vinte embarcações suspeitas no Caribe, sem realizar qualquer interceptação ou interrogatório dos tripulantes. Até o momento, Washington não apresentou provas de que as pessoas mortas estivessem envolvidas com o narcotráfico ou representassem ameaça direta ao país.