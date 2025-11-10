EUA bombardeiam embarcações no Pacífico e deixam seis mortos

247 - O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, informou nesta segunda-feira (10) que forças dos Estados Unidos bombardearam duas embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas no Oceano Pacífico. Seis pessoas morreram no ataque em águas internacionais, acrescentou o dirigente. O número de mortes na ofensiva dos EUA no Caribe e no Pacífico chegou a 76.

“Sob ordens do Presidente Trump, foram realizados dois ataques cinéticos letais contra duas embarcações operadas por Organizações Terroristas Designadas. Nossos serviços de inteligência sabiam que essas embarcações estavam associadas ao contrabando de narcóticos ilícitos, transportavam narcóticos e transitavam por uma rota conhecida de tráfico de drogas no Pacífico Oriental”, escreveu o secretário na rede social X.

“Ambos os ataques foram realizados em águas internacionais e havia três narcoterroristas do sexo masculino a bordo de cada embarcação. Todos os seis foram mortos. Nenhum militar americano ficou ferido. Sob a liderança do Presidente Trump, estamos protegendo a pátria e eliminando esses terroristas dos cartéis que desejam prejudicar nosso país e seu povo”.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO November 10, 2025

Os ataques

O governo Trump determinou o deslocamento de militares norte-americanos para o Caribe e o Oceano Pacífico, em regiões próximas da América do Sul. No continente latino-americano, líderes do campo progressista denunciam a tentativa dos EUA em violar a soberania nacional da Venezuela e da Colômbia.

Os Estados Unidos alegam que é necessário combater o narcoterrorismo e também anunciaram uma recompensa de até US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) por informações que levem à prisão ou condenação do presidente venezuelano.

O presidente norte-americano confirmou que pediu à agência de espionagem dos EUA, a CIA, a fazer operações na Venezuela, voltadas a tentar derrubar o governo Maduro.

O chefe da Casa Branca também fez um ataque direto a Gustavo Petro, ao acusar o presidente da Colômbia de envolvimento com o tráfico de drogas”. O líder colombiano defendeu que a ONU abra processos criminais contra Donald Trump por causa dos ataques dos EUA a embarcações próximas do continente sul-americano.