Relações Brasil–Moçambique completam 50 anos e Lula prepara nova visita

247 - Brasil e Moçambique celebram neste sábado (15) cinco décadas de relações diplomáticas, marco que antecede a quarta viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país africano. A visita ocorrerá em 24 de novembro, logo após a cúpula do G20, programada para os dias 22 e 23, em Joanesburgo, na África do Sul.

De acordo com a reportagem da Agência Brasil, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que a parceria entre os dois países foi formalizada em 15 de novembro de 1975 e se expandiu também no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O Itamaraty destacou que as relações foram erguidas sobre “identidade cultural compartilhada, afinidades históricas, fortes laços humanos e o idioma comum”, além de avanços expressivos em áreas como saúde, agricultura e educação.

O governo brasileiro também frisou que Brasil e Moçambique mantêm “ampla convergência” em discussões internacionais. A posição foi exemplificada pelo “expressivo apoio” moçambicano às iniciativas brasileiras na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA).

No último dia 7, Lula se encontrou com o presidente moçambicano, Daniel Chapo, à margem da Cúpula de Líderes da COP30. Segundo nota da Presidência, ambos discutiram temas que serão aprofundados durante a visita a Maputo. “Os presidentes comprometeram-se a aprofundar a cooperação em áreas como agricultura, empreendedorismo, saúde, educação e combate ao crime organizado. Também deverão redobrar esforços para ampliar o comércio e os investimentos entre os dois países”, registrou o comunicado oficial.

Moçambique segue como o principal destino da cooperação brasileira na África financiada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Os projetos abrangem saúde, formação profissional, agricultura, educação e outras áreas estratégicas.

No campo econômico, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou US$ 40,5 milhões em 2024. As exportações brasileiras somaram US$ 37,8 milhões, com destaque para carnes de aves frescas, congeladas ou resfriadas (41%), produtos de perfumaria e toucados (4,7%) e móveis (5%). Já as importações de Moçambique para o Brasil chegaram a US$ 2,7 milhões, sendo 95% referentes ao tabaco descaulificado ou desnervado.